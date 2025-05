Polizei Lippe

POL-LIP: Kalletal - Alleinunfall mit Krad

Lippe (ots)

(LW) Am Freitagabend gegen 20 Uhr befuhr ein 25-jähriger Mann aus Hiddenhausen mit seiner Kawasaki die Straße Faulensiek. In einer Rechtskurve verlor der Kradfahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam zu Fall. Bei dem Sturz erlitt er leichte Verletzungen, konnte aber nach einer Behandlung durch eine Rettungswagenbesatzung noch vor Ort wieder entlassen werden. An seinem Krad entstand ein erheblicher Sachschaden. Ausgelaufene Betriebsflüssigkeiten wurden durch die örtliche Feuerwehr Kalletal abgestreut. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat Detmold unter der Telefonnummer 05231-6090 in Verbindung zu setzen.

