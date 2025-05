POL-LIP: Lemgo - Aggressive Bettlerin geht Seniorin an

Lippe (ots) - In der Lageschen Straße entwendeten unbekannte Fahrraddiebe am Donnerstag (08.05.2025) zwischen 10.30 und 12 Uhr ein hellblaues Pedelec der Marke "Canyon". Das Rad war verschlossen an einem Fahrradständer vor einer Arztpraxis abgestellt. Es hat einen Wert von rund 4500 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl geben können, melden sich bitte telefonisch unter (05231) 6090 beim Kriminalkommissariat 2. ...

mehr