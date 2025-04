Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Brand in Einfamilienhaus: 20.000 Euro Sachschaden und ein Leichtverletzter

Sonneberg (ots)

Am Dienstagabend kam es im Veilchenweg in Sonneberg zu einem Brand in einem Einfamilienhaus. Bisherigen Ermittlungen zufolge könnte das Feuer durch einen -am Ladegerät befindlichen- Akku einer Stichsäge entstanden sein. Durch den vermuteten, technischen Defekt kam es dann zur Brandentstehung, wodurch ein Schaden im Keller sowie am Haus in Höhe von rund 20.000 Euro entstand. Zudem wurde ein Hausbewohner bei Löschversuchen leichtverletzt. Beamte des Kriminaldauerdienstes befanden sich am Einsatzort, aufgrund der Umstände kann ein strafrechtliches Handeln jedoch ausgeschlossen werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell