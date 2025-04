Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unbekannter stiehlt Handy

Neustadt an der Orla (ots)

Am 15.04.2025 gegen 14:45 Uhr befand sich eine 24-jährige Frau zu Fuß in der Ernst-Thälmann-Straße/ Höhe dem Hotel in Neustadt an der Orla. Hier kam der Frau eine männliche Person entgegengelaufen. Als beide sich auf gleicher Höhe befanden, griff der Mann nach dem Handy der Frau, welches sich in deren Hand befand. Der Angriff war überraschend, so dass keine große Kraftanstrengung von Nöten war, um das Handy aus der Hand zu ziehen. Der Mann rannte sodann mit dem Handy in Ri. Busbahnhof weg. Die Bestohlene nahm umgehend die Verfolgung auf und forderte den Mann auf, stehen zu bleiben und das Handy wiederherzugeben. Dem kam der Mann auch nach, ließ aber das Handy absichtlich auf den Boden fallen, so dass ein Displayschaden entstand. Die Frau blieb unverletzt. Der Schaden am Handy wird auf ca. 150,00 EUR geschätzt. Der Mann entfernte sich weiter in unbekannte Richtung. Trotz sofortiger Fahndungsmaßnahmen konnte der Mann bisher nicht festgestellt werden. Die Personenbeschreibung lautet wie folgt:

- männlich - ca. 30 - 40 Jahre alt - 170 - 175 cm groß - schlanke Gestalt - südländisches Erscheinungsbild - dunkle, lockige, kurze Haare - markante silberne Halskette - schwarze lange Hose - braunes T-Shirt

Hinweise zur Identität des Mannes und/oder Zeugen der Straftat melden sich bitte bei der PI Saale-Orla unter der Tel.-Nr.: 03663-4310 oder jeder anderen Polizeidienststelle.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell