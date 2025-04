LPI-SLF: Kontrolle mit Folgen

Schalkau (ots) - Am Sonntagabend kam es in Schalkau zum Brand einer Gartenhütte, sodass Polizei und Feuerwehr im Einsatz waren. In der Katzberger Straße kam es gegen 18:30 Uhr aus bislang unbekannter Ursache zum Brand an der im Garten befindlichen Hütte- Nachbarn meldeten eine meterhohe Feuer- bzw. Rauchsäule. Die Hütte wurde durch das Feuer komplett zerstört, es entstand Schaden von etwa 25.000 Euro. Neben ...

mehr