Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: 53-Jähriger beleidigt, bedroht, schlägt und leistet Widerstand

Saalfeld/ Gorndorf (ots)

Gestern Abend kam es auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Saalfeld/ Gorndorf zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Ein hinreichend amtsbekannter 53-Jähriger geriet aus unbekannter Ursache mit einem Passanten in Streit und schlug auf diesen ein und bedrohte ihn. Anschließend lief der nunmehr Beschuldigte trotz bestehenden Hausverbotes in den Supermarkt und bedrohte auch hier Angestellte sowie den Sicherheitsdienst. Nach Eintreffen der Polizeibeamten und Entgegennahme mehrerer Strafanzeigen sollte der 53-Jährige ins Krankenhaus gebracht werden. In der Klinik dann rastete der Mann erneut aus, sodass er von mehreren Beamten zu Boden gebracht und fixiert werden musste. Anschließend wurde er der psychiatrischen Abteilung zugeführt. Glücklicherweise wurde keiner der Geschädigten ernsthaft verletzt. Die Ermittlungen zu mindestens fünf bis sechs Strafanzeigen dauern an.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell