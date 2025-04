Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfallflucht/ Hinweise erbeten

Pörmitz (ots)

Zw. dem 13.04.2025, nachmittags, und dem 14.04.2025, 07:30 Uhr, befuhr ein Verkehrsteinehmer die Ortsverbindungsstraße zwischen Pahnstangen und Pörmitz. Am Ortseingang Pörmitz war ein Opel Combo geparkt. Der bislang unbekannte Verkehrsteilnehmer streifte beim Vorbeifahren den Opel und beschädigte daurch hinteren linken Stoßfänger erheblich. Der Schaden beläuft sich auf ca. 2000,- EUR. Die hohe Anstoßstelle und die signifikanten Kratzspuren am Pkw deuten daraufhin, dass es ein landwirtschaftliches Fahrzeug oder Anbaugerät gewesen sein könnte. Hinweise zum Verursacher und/oder Kfz bitte an die PI Saale-Orla unter 03663-4310.

