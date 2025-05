Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Von der Fahrbahn abgekommen.

Lippe (ots)

Am Mittwochabend (07.05.2025) gegen 18.50 Uhr kam ein 75-jähriger BMW-Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn der Lageschen Straße ab. Er überfuhr zunächst ein Werbeschild und prallte anschließend auf dem Parkplatz eines Geschäftes gegen einen geparkten Audi A6. Durch den Zusammenstoß wurde der Audi gegen einen ebenfalls geparkten VW Passat geschoben. Der Mann aus Blomberg wurde leicht verletzt und in ein Klinikum gebracht. Der BMW sowie der VW waren so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Etwa 20.000 Euro Schaden hatte der Unfall zur Folge.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell