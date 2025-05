Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Zusammenstoß von PKW und LKW auf der B1.

Lippe (ots)

Am Donnerstagmorgen (08.05.2025) gegen 6.40 Uhr ereignete sich auf der B1 zwischen den Ausfahrten Waldschlösschen und Leopoldstal ein Verkehrsunfall, bei dem ein Auto frontal mit einem LKW zusammengestoßen ist. Eine 21-Jährige aus Horn-Bad Meinberg war mit ihrem VW Golf in Richtung Paderborn unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr sie auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs, wo ein 59-jähriger LKW-Fahrer aus Paderborn auf dem Weg in Richtung Blomberg war. Beide Fahrzeuge kollidierten frontal miteinander. Die 21-Jährige erlitt durch den Aufprall schwere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst ins Klinikum gebracht. Auch der LKW-Fahrer ist vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden, konnte jedoch unverletzt wieder entlassen werden. Der Volvo-LKW und der VW Golf waren stark beschädigt und nicht mehr fahrbereit. Der Schaden beläuft sich auf geschätzte 115.000 Euro. Die Fahrzeuge mussten geborgen und abgeschleppt werden. Zusätzlich wurden Leitplanken beschädigt. Die B1 blieb im Bereich des Unfallortes bis etwa 9.40 Uhr gesperrt.

