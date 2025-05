Polizei Lippe

POL-LIP: Lügde-Elbrinxen. Frontalzusammenstoß beim Überholen.

Lippe (ots)

Am Mittwochmittag (07.05.2025) gegen 12.40 Uhr ereignete sich auf der Höxterstraße ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Autos frontal zusammenstießen. Ein 24-Jähriger aus Heinsen war mit seinem VW Golf in Richtung Lügde unterwegs. Beim Überholen eines anderen Wagens, augenscheinlich ohne auf den Gegenverkehr zu achten, kollidierte er mit einem entgegenkommenden Ford Focus. Dessen 43-jährige Fahrerin fuhr in Richtung Elbrinxen. Durch den Aufprall erlitt die Frau aus Lügde schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Ein 2-jähriger Junge, der sich ebenfalls im Ford befand, wurde leicht verletzt. Der VW-Fahrer erlitt augenscheinlich keine Verletzungen, wurde aber vorsorglich auch ins Klinikum gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Sie wurden für die weiteren Ermittlungen sichergestellt. Die Feuerwehr beseitigte ausgelaufene Betriebsstoffe an der Unfallstelle, die bis 17.20 Uhr gesperrt blieb. Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats dauern an.

