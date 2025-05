Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. LKW-Fahrer flüchtet nach Zusammenstoß - Zeugen gesucht.

Lippe (ots)

Im Detmolder Weg (B 238) flüchtete ein LKW-Fahrer am Mittwochnachmittag (07.05.2025) gegen 15 Uhr nach einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein 71-Jähriger aus Lemgo fuhr mit seinem Audi A6 auf der Auffahrt des Detmolder Weges in Höhe der Heidenschen Straße in Richtung Detmold und übersah einen von links kommenden LKK. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Statt anzuhalten, entfernte sich der LKW unerlaubt von der Unfallstelle. Der Autofahrer blieb zwar unverletzt, sein Audi wurde jedoch so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Es entstand ein Schaden von etwa 3000 Euro. Der LKW war mit polnischen Kennzeichen und einem roten Auflieger unterwegs. Zeugen, die Hinweise zur Unfallflucht geben können, wenden sich bitte telefonisch unter (05231) 6090 an das Verkehrskommissariat.

