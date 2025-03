Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Seeheim-Jugenheim Ortsteil Ober-Beerbach: Wohnhausbrand - sechs leicht verletzte Personen und eine tote Katze

Seeheim-Jugenheim Ober-Beerbach (ots)

Nach einem Brand in der Wohnung im Erdgeschoss eines 3-Parteien-Hauses mussten vier Hausbewohner wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung durch Rettungskräfte vor Ort behandelt werden. Eine hinzugekommene Verwandte erlitt einen Schock und befand sich ebenfalls kurz in Behandlung. Ein Bewohner der Brandwohnung kam zur weiteren Versorgung wegen des Einatmens von Rauchgas und einer Schnittwunde in ein Krankenhaus. Eine Katze konnte nur noch tot aus der Wohnung im Obergeschoss geborgen werden. Den Brand hatten Hausbewohner am Sonntagnachmittag (30.03.) gegen 15:45 Uhr gemeldet. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten das Feuer schnell löschen. Das Haus ist vorerst nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner kommen bei Verwandten und Freunden unter. Angaben zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen noch nicht vor. Brandursächlich könnte ein defekter Akku eines Elektrohausgerätes gewesen sein. Die weiteren Ermittlungen dazu erfolgen morgen. gefertigt: Steffen Pietschmann, Polizeiführer vom Dienst

