POL-GG: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Babenhausen Langstadt (ots) - Ein größerer Polizeieinsatz fand am heutigen Samstag (29.03.) in der Zeit zwischen 12:30 Uhr und 15:30 Uhr in der Kleestädter Straße in Babenhausen Langstadt statt. Eine männliche Person, für die eine konkrete Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde im Bereich der Wohnanschrift festgestellt und schließlich in ...

