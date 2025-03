Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Babenhausen Langstadt: Größerer Polizeieinsatz - Mann in Gewahrsam genommen

Babenhausen Langstadt (ots)

Ein größerer Polizeieinsatz fand am heutigen Samstag (29.03.) in der Zeit zwischen 12:30 Uhr und 15:30 Uhr in der Kleestädter Straße in Babenhausen Langstadt statt. Eine männliche Person, für die eine konkrete Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde im Bereich der Wohnanschrift festgestellt und schließlich in Gewahrsam genommen. In dem Einsatz waren mehrere Streifenwagen des Polizeipräsidiums Südhessen sowie Sondereinheiten eingesetzt. Für die Bevölkerung bestand zu keiner Zeit eine Gefährdung. Der Mann konnte nach seinem Ergreifen in eine Spezialklinik überführt werden.

gefertigt: Waldow, KHK'in (Polizeiführerin vom Dienst)

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell