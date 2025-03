Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht!

Heppenheim (ots)

Heppenheim:

Am Donnerstag, den (27.03) gegen 07:15 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einer E-Scooter Fahrerin und einem noch unbekannten, männlichen Verkehrsteilnehmer in der Uhlandstraße in 64646 Heppenheim. Bei dem Verkehrsunfall wurde der E-Scooter im hinteren Bereich beschädigt und die E-Scooter Fahrerin verletzte sich leicht. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf 100 EUR. Bei dem Verursacherfahrzeug soll es sich um einen hellen Kombi handeln. Hinweise auf den Unfallverursacher oder das flüchtige Fahrzeug nimmt die Polizeistation in Heppenheim unter der Telefonnummer +49 6252 706-0 entgegen.

