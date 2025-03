Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Breuberg-Neustadt: Wichtige Zeugen nach riskanten Fahrmanöver gesucht

Breuberg (ots)

Nachdem sich ein bislang unbekannter Wagenlenker am Freitag (28.3.) einer Polizeikontrolle entzog, sucht die Polizei nach wichtigen Zeugen.

Gegen 10.30 Uhr beabsichtige eine Streife der Polizeistation in Höchst den Wagenlenker eines weißen Volkswagens in der Bahnhofstraße in Neustadt zu kontrollieren. Er missachtete die Anhaltesignale der Polizei und entzog sich der Kontrolle. Aufgrund seiner riskanten Fahrweise, insbesondere im Bereich der Erbacher Straße in Neustadt sowie der Dusenbacher Straße und der Straße Am Hang in Höchst, sucht die Polizei nach wichtigen Zeugen.

Verkehrsteilnehmer oder Passanten, die zu diesem Zeitpunkt in diesem Bereich unterwegs waren und möglicherweise von der Fahrweise selbst gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Höchst unter der Rufnummer 06163/941-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell