Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim

Münster-Hiltrup: Ermittlungserfolg nach Einbruch und Festnahme

Tatzusammenhang mit Fall in Münster (NRW)

Rüsselsheim / Münster-Hiltrup (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Polizeipräsidien Münster und Südhessen:

Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus am 18. August 2024 in Rüsselsheim (wir haben berichtet) durchsuchten Polizeikräfte aus Hessen und Nordrhein-Westfalen am Donnerstag (27.3.) mehrere Anwesen in Rüsselsheim. Die Beamtinnen und Beamten konnten einen weiteren Tatverdächtigen ermitteln und einen Tatzusammenhang zu einem gleichgelagerten Fall in Münster-Hiltrup (Nordrhein-Westfahlen) herstellen.

Gegen 5.15 Uhr an dem Sonntagmorgen im August 2024 hatten Polizeistreifen zwei 28 und 34 Jahre alte Männer nach dem Einbruch in das Anwesen in der Ginsheimer Straße in Rüsselsheim noch am Tatort gestellt und festgenommen. Im Rahmen der anschließenden Ermittlungen durch das Fachkommissariat 21/22 erhärtete sich der Verdacht, dass ein weiterer Täter mit beteiligt war. Darüber hinaus ergaben sich Hinweise, dass das Trio auch überregional aktiv war und insbesondere für einen Wohnungseinbruch in Münster-Hiltrup in Betracht kommen könnte.

Durch die Staatsanwaltschaften Darmstadt und Münster wurden daraufhin Durchsuchungsbeschlüsse für die Wohnung des 34-Jährigen sowie zwei weitere Anwesen erwirkt und gemeinsam mit Kriminalbeamten aus Münster am Donnerstag vollstreckt. Hierbei stellten die Einsatzkräfte Beute aus der Tat in Nordrhein-Westfalen sowie weitere Gegenstände sicher, die ebenfalls aus Straftaten stammen dürften. Die Ermittlungen zur Herkunft sowie weiteren möglichen Tatzusammenhängen dauern noch an. Im Zuge der weiteren kriminalpolizeilichen Maßnahmen konnte schließlich ein 44 Jahre alter Mann aus Rüsselsheim als der noch unbekannte dritte Mittäter identifiziert werden. Er muss sich wie seine Komplizen in den Verfahren strafrechtlich verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell