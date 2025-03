FW-LEV: Freie Ausbildungsplätze bei der Feuerwehr Leverkusen

Feuerwehr Leverkusen

Der Bewerbungszeitraum für eine Ausbildung als Brandmeister bzw. Brandmeisterin bei der Feuerwehr Leverkusen ist gestartet. Interessierte haben noch bis zum 20. April 2025 die Möglichkeit, sich für eine zukunftssichere, abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Laufbahn bei der Feuerwehr zu bewerben.

Die 18-monatige Ausbildung vermittelt praxisnah alle Kenntnisse und Fähigkeiten, die für den Feuerwehrdienst erforderlich sind. Vom Brand- und Katastrophenschutz über technische Hilfeleistung bis hin zum Rettungsdienst - die Tätigkeiten sind spannend und vielfältig.

"Feuerwehr bedeutet mehr als das Löschen von Bränden. Wir retten, schützen und helfen in unterschiedlichsten Lebenslagen. Die täglich wechselnden Herausforderungen und die Arbeit in einem starken Team machen den Beruf so spannend. Da-für suchen wir motivierte Menschen, die Teil unseres hervorragenden Teams wer-den und gemeinsam mit uns für die Sicherheit in Leverkusen sorgen wollen", erklärt Thomas Kresse, Leiter der Feuerwehr Leverkusen.

Die Feuerwehr Leverkusen bietet modernste Technik, ein kollegiales Arbeitsumfeld und die Möglichkeit, einen Beruf mit Verantwortung und Entwicklungsmöglichkeiten auszuüben. Die Ausbildung beginnt am 01. April 2026. Voraussetzung für eine Ausbildung als Brandmeister oder Brandmeisterin ist ein Schulabschluss, eine abgeschlossene Ausbildung in einem feuerwehrdienlichen Beruf, beispielsweise in einem hand-werklich-technischen Beruf oder als Notfallsanitäter bzw. Notfallsanitäterin sowie eine gute körperliche Fitness.

Bewerbungszeitraum und Informationen:

Bewerbungsschluss: 20. April 2025 sportlicher Eignungstest: 02.+03. Juni 2025 Ausbildungsbeginn: 01. April 2026

Weitere Informationen zu den Voraussetzungen, dem Bewerbungsprozess und den Inhalten der Ausbildung finden Interessierte auf der Webseite der Feuerwehr Leverkusen unter https://www.leverkusen.de/themen/feuerwehr/karriere/ausbildung/ausbildung-als-brandmeister-in

Für Rückfragen zur Ausbildung steht die Personalwirtschaft der Feuerwehr Leverkusen unter der Telefonnummer 0214 7505 536 oder per E-Mail unter ramona.claassen@stadt.leverkusen.de zur Verfügung.

Feuerwehr Leverkusen - Für Ihre Sicherheit. Jederzeit.

