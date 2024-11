Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Zusammenstoß mit Stadtbahn - Lkw fängt Feuer - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Beim Zusammenstoß eines Kleintransporters mit einer Stadtbahn ist am Montagnachmittag (25.11.2024) in der Straße Am Wallgraben der Kleintransporter in Brand geraten. Ein 52 Jahre alter Mann war mit seinem Iveco gegen 16.00 Uhr in der Straße Am Wallgraben in Richtung Dürrlewang unterwegs. Am Kreisverkehr missachtete er den ersten Ermittlungen zufolge das Rotlicht und stieß mit einer Stadtbahn der Linie U12 zusammen, die ebenfalls in Richtung Dürrlewang unterwegs war. Nach dem Zusammenstoß fing der Kleintransporter Feuer, das auch auf die Stadtbahn übergriff. Die Stadtbahn konnte rechtzeitig evakuiert werden. Verletzt wurde niemand. Der Schaden kann bislang nicht beziffert werden. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Lastwagenfahrer mutmaßlich unter Alkoholeinfluss stand. Er musste eine Blutprobe abgeben. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell