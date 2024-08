Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel/Recklinghausen: Zeugen nach Einbrüchen gesucht

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel:

Am Europaplatz wurde in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in ein Gebäude eingebrochen. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die unbekannten Täter Zugang über ein Fenster. Aus einem Büro wurde ein Computer samt Stromkabel gestohlen. Der Einbruch passierte zwischen 20 Uhr am Donnerstagabend und kurz nach 4 Uhr am Freitag.

Recklinghausen:

Die Polizei sucht Zeugen, die in der Nacht auf Freitag - vermutlich gegen 4 Uhr morgens - etwas Verdächtiges auf der Ortlohstraße bemerkt haben. Dort wurde mit einem Gullydeckel die Scheibe eines Reifenhandels zerstört. Gestohlen wurde offenbar nichts. Nach ersten Ermittlungen ist von einem Täter auszugehen.

Wer etwas beobachtet hat oder Hinweise geben kann, wird gebeten, die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 zu informieren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell