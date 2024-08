Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Weitere Zeugen nach Unfall mit Rollerfahrer gesucht

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu einem Unfall vom vergangenen Dienstag (13.08.) an der Kreuzung Münsterstraße/Sythener Straße machen können. Da der genaue Unfallhergang noch nicht geklärt werden konnte, hofft die Polizei auf weitere Angaben, die zur Klärung beitragen können. Deshalb fragt die Polizei: Wer hat den Unfall am frühen Dienstagabend, gegen 18 Uhr, mitbekommen bzw. wer kann Angaben zu der Fahrt des Rollerfahrers machen. Angesprochen sind in erster Linie Zeugen, die sich bislang nicht bei der Polizei gemeldet haben.

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein 37-jähriger Autofahrer aus Dorsten an der Kreuzung nach rechts Richtung A43 abbiegen - und stieß dabei mit dem 65-jährigen Rollerfahrer aus Haltern am See zusammen, der offenbar auf dem Seitenstreifen unterwegs war. Der Rollerfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt (Link zur Ursprungsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/5843284).

Wer Angaben machen kann, wird gebeten, sich beim zuständigen Verkehrskommissariat unter Tel. 0800/2361 111 zu melden.

