Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden

Kelsterbach (ots)

Unfallort: Sandhügelstraße, 65451 Kelsterbach Unfallzeit: Freitag, den 28.03.2025, ca. 17:50 Uhr

Am Freitag, den 28.03.2025, kam es in Kelsterbach zu einer Verkehrsunfallflucht zwischen einem PKW und drei Kindern (Fußgänger und Fahrradfahrer).

Zwei neun Jahre alte Jungen und ein sieben Jahre alter Junge liefen bzw. befuhren den Fußgängerweg in der Sandhügelstraße in Richtung Weingärtenstraße in Kelsterbach, als ihnen eine noch unbekannte Fahrzeugführerin in einem schwarzen Pkw, vermutlich ein VW Golf o.ä., entgegenkam. Im Bereich der dortigen Straße befuhr die unbekannte Fahrzeugführerin den Fußgängerweg derart knapp, so dass die drei Jungen ohne eine Kollision stürzten. Hierbei verletzten sich alle drei Jungen leicht. Die unbekannte Fahrzeugführerin entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Ein unbekannter Mann sprach die Jungen nach den Unfall an, verließ dann aber die Unfallstelle.

Zeugen, insbesondere der unbekannte Mann, die Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug oder der Fahrzeugführerin geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 06107 / 7198-0 bei der Polizeistation Kelsterbach oder einer anderen Polizeidienststelle zu melden.

