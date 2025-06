Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Unbekannte überfallen 22-Jährigen

Dreiech - Sprendlingen (ots)

Mit einem im wahrsten Sinne des Wortes "blauen Auge" kam gestern Abend gegen 17 Uhr ein 22-Jähriger aus Groß-Zimmern davon. Er war nach einem verabredeten Treffen im Berliner Ring in Dreieich-Sprendlingen von mehreren unbekannten Angreifern geschlagen und getreten worden. Der Verletzte gab an, sich über eine Social-Media-Plattform mit einer unbekannten Person zu einem An-/Verkaufsgespräch verabredet zu haben. Plötzlich sollen mindestens ein halbes Dutzend weitere Angreifer auf den Geschädigten eingewirkt haben. Laut den Schilderungen des Opfers wurde auch mehrmals mit einer Reizstoffpistole auf ihn geschossen. Die Angreifer hatten vermutlich das Bargeld und die Silberkette des Geschädigten im Visier, die nicht mehr aufgefunden werden konnte. Nachdem die Räuber potenzielle Zeugen erkannt hatten, flüchteten sie in einen angrenzenden Wald. Der Angegriffene erlitt leichte Verletzungen und konnte nach einer ersten Versorgung im Krankenhaus bereits wieder entlassen werden. Zu den Angreifern liegen der Polizei derzeit kaum Informationen vor. Es soll sich um Heranwachsende/junge Erwachsene handeln. Die Kriminalpolizei Offenbach bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 069 8098 1234 zu melden.

Offenbach am Main, 08.06.2025, Stefan Soldner, Polizeiführer vom Dienst

