Im Zeitraum vom 01.07.2024, 13:00 Uhr bis 02.07.2024, 09:30 Uhr ereignete sich in Kamsdorf, in der Straße des Aufbaus ein Verkehrsunfall mit anschließenden unerlaubten Entfernen vom Unfallort. Die Geschädigte hatte ihren schwarzen PKW Ford auf einem Stellplatz in der Straße des Aufbaus in Kamsdorf vorwärts abgeparkt. Im genannten Tatzeitraum beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim Ein- oder Ausparken den Pkw der Geschädigten und verließ danach pflichtwidrig die Unfallstelle. Am Pkw der Geschädigten entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1500,00 Euro. Im Bereich des beschädigten hinteren Kotflügels links ist grüner Lack ersichtlich gewesen. Zeugen, welche Angaben zum gesuchten Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0170148 bei der Polizei Saalfeld, Tel.: 03671 560 zu melden.

