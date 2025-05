POL Schwaben Nord: Polizei stoppt E-Scooter-Fahrer unter Alkoholeinfluss

Augsburg (ots) - Hochzoll - Am Mittwoch (07.05.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Fußgängerin und einer Radfahrerin in der Hochzoller Straße. Die 92-jährige Fußgängerin wurde dabei schwer verletzt. Gegen 10.45 Uhr war die 92-Jährige auf dem Gehweg der Hochzoller Straße in nördlicher Richtung unterwegs. Hierbei kam ihr die 62-jährige Radfahrerin entgegen. Als die Radfahrerin dabei von ihrem Rad ...

mehr