POL Schwaben Nord: Polizei beendet Fahrstunde

Augsburg (ots) - Göggingen - Am gestrigen Donnerstag (08.05.2025) kam es zu einer Auseinandersetzung in einem Supermarkt. Eine Person wurde dabei leicht verletzt. Gegen 15.00 Uhr kauften zwei Kunden in einem Supermarkt in der Eichleitnerstraße ein. Ein 22-Jähriger geriet am dortigen Wühltisch offenbar versehentlich in den Aktionsbereich einer 43-jährigen Kundin. Aus diesem Grund wurde die 43-Jährige aggressiv und ...

