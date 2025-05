Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Ärger am Wühltisch - Polizei ermittelt

Augsburg (ots)

Göggingen - Am gestrigen Donnerstag (08.05.2025) kam es zu einer Auseinandersetzung in einem Supermarkt. Eine Person wurde dabei leicht verletzt.

Gegen 15.00 Uhr kauften zwei Kunden in einem Supermarkt in der Eichleitnerstraße ein. Ein 22-Jähriger geriet am dortigen Wühltisch offenbar versehentlich in den Aktionsbereich einer 43-jährigen Kundin. Aus diesem Grund wurde die 43-Jährige aggressiv und schlug schließlich dem 22-Jährigen auf die Hand. Der 22-Jährige erlitt dadurch Kratzer. Anschließend beleidigten sich beide Kunden gegenseitig. Die Polizei wurde gerufen und konnte die Gemüter einigermaßen beruhigen.

Gegen die Frau wird nun wegen Körperverletzung und gegen beide Beteiligten wegen Beleidigung ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell