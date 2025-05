Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 0857 - Autofahrerin bei Frontalzusammenstoß schwer verletzt

Augsburg (ots)

Biberbach - Gestern (07.05.2025) ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall. Zwei Personen wurden dabei schwer verletzt. Eine 20-Jährige fuhr gegen 22.20 Uhr auf der Staatsstraße 2033 von Wertingen in Richtung Biberbach. Vor der Einmündung in die Ortschaft geriet sie in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es mit dem Pkw eines 43-jährigen Mannes zu einem Frontalzusammenstoß. Die 20-Jährige wurde mit schwersten Verletzungen ins UKA gebracht, der 43-Jährige kam schwer verletzt in ein anderes Krankenhaus. Zur genauen Klärung des Unfallgeschehens ordnete die Staatsanwaltschaft Augsburg ein Gutachten an. Der Gesamtschaden bewegt sich im hohen fünfstelligen Bereich. Die Staatsstraße war für mehr als vier Stunden komplett gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell