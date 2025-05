Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 0854 - Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Augsburg (ots)

Wemding - Am gestrigen Mittwoch (07.05.2025) kam es zum Brand eines Autos in einem Waldstück bei Wemding. Gegen 16.00 Uhr stellte ein Mann sein Auto in dem Waldstück ab. Als er nach rund 10 Minuten zurückkehrte stand dieses in Brand. Es entstand ein Sachschaden von rund 25.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache. Eine vorsätzliche Brandstiftung kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 09071/56-0 zu melden.

