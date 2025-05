Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 0853 - Unbekannter gibt Hund Schokolade

Augsburg (ots)

Hochfeld - Am Mittwoch (07.05.2025) gab eine bislang unbekannte Person einem Hund Schokolade in der Schertlinstraße. Gegen 13.00 Uhr leinte ein 40-Jähriger seinen Hund für die Dauer seines Einkaufs vor einem Supermarkt an. Als er zurückkam, stellte er fest, dass eine unbekannte Person Schokoladen-Stückchen um seinen Hund verteilt hatte. Bereits am Tag zuvor hatte eine bislang unbekannte Person Schokolade, die für Hunde schädlich sein kann, um seinen Hund verteilt. Der Hund blieb unverletzt. Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

