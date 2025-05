Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Versuchter Einbruchsdiebstahl in Gaststätte in Homburg

Homburg (ots)

In der Nacht vom 06.05.2025 auf den 07.05.2025 kam es zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl in die Gaststätte "Lambion" in der Zweibrücker Straße in Homburg. Hierzu begab sich der bislang unbekannte Täter zu der frei zugänglichen Eingangstür und versuchte sich durch Einwerfen eines seitlich gelegenen Fensters Zutritt zum Schankraum zu verschaffen. Als ihm dies nicht gelang, entfernte sich der Täter in unbekannte Richtung. An dem Fenster entstand Sachschaden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell