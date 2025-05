POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in der Eichelscheider Straße in Homburg-Jägersburg

Homburg (ots) - Im Zeitraum zwischen dem 02.05.2025, ca. 13:30 Uhr, und dem 05.05.2025 ,ca. 08:30 Uhr, kam es in der Friedhofstraße in Homburg zu einer Sachbeschädigung, bei der ein neben einer Hauseingangstür befindliches Glaselement durch Bewurf mittels Kieselsteinen beschädigt wurde. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Homburg unter der Tel. 06841/1060 in Verbindung zu setzten. Rückfragen von ...

