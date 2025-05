POL-HOM: Sachbeschädigung in der Friedhofstraße in Homburg

Homburg (ots) - Am Montag, den 05.05.2025, zwischen 15:00 Uhr und 15:09 Uhr, wurde der Lack der Fahrertür eines schwarzen VW Tiguan durch einen bislang unbekannten Täter und mittels unbekannten Gegenstands zerkratzt. Das Fahrzeug war zur Tatzeit in der Gleiwitzer Straße in Homburg geparkt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu ...

