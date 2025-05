POL-HOM: Diebstahl einer Grablaterne in Homburg

Homburg (ots) - Am 02.05.2025, gegen 16:00 Uhr, kam es in der Zweibrücker Straße 81 in Homburg zu einem Verkehrsunfall unter der Beteiligung von einem Fahrradfahrer und einem blauen PKW. Die beiden Beteiligten befuhren die Zweibrücker Straße in Fahrtrichtung Einöd. Bei einem Überholvorgang wurde der Fahrradfahrer leicht von dem PKW touchiert. Der PKW flüchtete im Anschluss. Hierbei soll es sich um ein blaues ...

