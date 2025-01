POL-F: 250124 - 0070 Frankfurt - Ostend: Radfahrerin lebensgefährlich bei Verkehrsunfall verletzt

Frankfurt (ots) - (lo) Am Mittwoch, den 22. Januar 2025, kam es gegen 12:45 Uhr zu einem Vorfall mit Pfefferspray in einer Schule in der Palleskestraße. Nach bisherigen Erkenntnissen versprühten unbekannte Täter das Reizgas im Bereich der Herrentoilette im Erdgeschoss des Schulgebäudes. Da sich zum Zeitpunkt des Vorfalls viele Schülerinnen und Schüler aufgrund ...

mehr