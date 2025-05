Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallflucht mit hohem Schaden

Augsburg (ots)

Lechhausen - Mitte dieser Woche flüchtete ein bislang Unbekannter nach einem Unfall in der Radetzkystraße. Der Sachschaden ist erheblich.

In Nacht von Dienstag auf Mittwoch (06./07.05.2025) stand ein Volvo geparkt in der Radetzkystraße auf Höhe der Hausnummer 19. Ein bislang Unbekannter stieß mit seinem Fahrzeug gegen den Frontbereich des Volvos und flüchtete anschließend. Am Volvo entstand ein Sachsachaden von ca. 10.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unfallflucht. Unfallzeugen werden gebeten, sich unter Telefonnummer 0821/323-2310 bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost zu melden.

