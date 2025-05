POL Schwaben Nord: Polizei sucht Zeugen nach Unfall

Augsburg (ots) - Hochzoll - Am gestrigen Donnerstag (08.05.2025) wurde ein hochwertiges E-Bike entwendet. Zwischen 14.45 Uhr und 15.15 Uhr entwendete ein Unbekannter ein E-Bike in der Münchner Straße, welches auf Höhe der Hausnummer 14 an einer Stange abgeschlossen war. Als der Besitzer nach einer halben Stunde zurückkehrte, waren E-Bike samt Schloss weg. Das E-Bike hat einen Wert von ca. 4.000 Euro. Die Polizei ...

