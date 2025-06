Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Über 100.000 Euro Sachschaden: Lkw-Ladekran blieb an Brücke hängen

Bild-Infos

Download

Autobahn 66 / Gelnhausen (ots)

(lei) Weil ganz offensichtlich die maximale Höhe überschritten war, ist am Dienstagnachmittag ein Lkw auf der Autobahn 66 an einer darüber führenden Brücke hängengeblieben. Der Lastwagen samt Anhänger war gegen 13.25 Uhr in Fahrtrichtung Fulda im Baustellenbereich zwischen den Anschlussstellen Gelnhausen-West und -Ost unterwegs, als der zu weit nach oben ragende Ladekran des Gespanns mit dem Brückenbauwerk kollidierte. Dadurch wurden der Ladekran und ein Baustellenwagen, der auf dem Lkw-Anhänger transportiert wurde, erheblich beschädigt. Durch herabfallende Trümmerteile (kleine Zementbrocken) wurde auch ein nachfolgender Mercedes lädiert. Der Gesamtschaden an dem Lkw, dem Mercedes und der Brücke wird vorläufig auf über 100.000 Euro beziffert. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Bildquelle: Polizeipräsidium Südosthessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell