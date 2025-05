Landespolizeidirektion Saarland

POL-SL: Polizei Saarland hisst Regenbogenflagge

Internationaler Tag gegen Homophobie am 17. Mai 2025

Saarbrücken

Seit 2005 wird weltweit alljährlich am 17. Mai der Internationale Tag gegen Homophobie (International Day Against Homophobia, kurz: IDHO) begangen. Dieser internationale Aktionstag gegen Homophobie macht auf die noch immer vorhandene Diskriminierung von Menschen aufmerksam, deren sexuelle Orientierung oder geschlechtliche Identität nicht der heterosexuell geprägten Norm entspricht.

Als Zeichen der Verbundenheit hisst die Landespolizeidirektion in diesem Jahr erstmalig am IDHO die Regenbogenflagge.

Die saarländische Polizei hat im September 2022 die Charta der Vielfalt (Deutschlands größte Arbeitgebendeninitiative zur Förderung von Vielfalt in der Arbeitswelt) unterzeichnet und im November 2024 eine Ansprechstelle LSBTIQ* für die queere Community geschaffen. Die Einrichtung dieser Anlaufstelle in der Landespolizeidirektion und die direkte Anbindung an die Behördenleitung betont den Stellenwert des Themas inner- und außerhalb der Behörde.

Innenminister Reinhold Jost: "Die saarländische Polizei ist ein moderner und offener Arbeitgeber und sieht Vielfalt innerhalb der Behörde als Stärke an. Alle Menschen müssen unabhängig von ihrer sexuellen und geschlechtlichen Identität ihr Leben gleichberechtigt und selbstbestimmt gestalten können."

Die Landespolizeidirektion nimmt diesen Internationalen Tag gegen Homophobie zum Anlass, um nochmals darauf hinzuweisen, dass homophobe Straftaten als sog. Hasskriminalität eingestuft werden und dementsprechend wegen der grundsätzlichen Bedeutung durch die Staatsschutzabteilung in der Landespolizeidirektion bearbeitet und konsequent verfolgt werden.

Die Erstattung einer Strafanzeige kann 24/7 an 365 Tagen im Jahr bei jeder Polizeidienststelle vor Ort oder im Internet über die Online-Wache https://www.saarland.de/polizei/DE/onlinewache erfolgen.

