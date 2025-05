Saarbrücken (ots) - Am 09. und 10. Mai 2025 führten Einsatzkräfte der saarländischen Vollzugspolizei unter Federführung der Verkehrspolizei in den Abend- und Nachtstunden umfangreiche Verkehrskontrollen an mehreren Örtlichkeiten im Saarland durch. Bei den zwischen 18:00 Uhr und 01:00 Uhr durchgeführten ...

mehr