POL-SL: Geschwindigkeitskontrollen im Saarland / Ankündigung der Kontrollörtlichkeiten und -zeiten 20. KW 2025

Saarbrücken (ots) - Die saarländische Polizei veranstaltet gemeinsam mit dem Verband Queere Vielfalt (LSVD+ Saar) am Dienstag, den 29. April 2025, um 19:00 Uhr eine Podiumsdiskussion in der Tropical Bar in der Mainzer Straße 53 in 66121 Saarbrücken. Ziel der Veranstaltung ist es, mit der ...

Ein Dokument

mehr