Landespolizeidirektion Saarland

POL-SL: Festnahme bei Kontrollaktion in Saarbrücken

Saarbrücken (ots)

Im Rahmen einer Kontrolle der Waffenverbotszone durch die Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt am Donnerstag (24. April 2025) wurden zwei Männer einer Personenkontrolle unterzogen. Diese führten Cannabis im zweistelligen Grammbereich mit sich. Sie sitzen nun in der JVA Saarbrücken ein.

Die Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt führte am vergangenen Donnerstag zwischen 13:30 Uhr und 17:00 Uhr mit fast 50 Einsatzkräften Kontrollen in den ausgewiesenen Verbotszonen in Saarbrücken durch (siehe hierzu Medien-Info "Erneute Kontrollen in den Waffenverbotszonen der Saarbrücker Innenstadt" vom 24. April 2025).

Für einen 29-jährigen Tunesier und einen 23-jährigen Algerier endete die Kontrolle schließlich in der JVA Saarbrücken. Die Polizei stellte bei den beiden wohnungslosen Männern, die bereits erheblich strafrechtlich in Erscheinung getreten sind, Cannabis sowie Bargeld fest.

Innenminister Reinhold Jost: "Die Ergebnisse der Kontrollen belegen: Waffenverbotszonen wirken! Sie helfen Straftaten frühzeitig zu erkennen und Täter konsequent aus dem Verkehr zu ziehen. Wer unsere Regeln missachtet und die Sicherheit anderer gefährdet, wird mit aller Entschlossenheit zur Verantwortung gezogen. Wir stehen für eine klare Linie: Sicherheit braucht klare Regeln und eine starke Polizei."

Nach der vorläufigen Festnahme wurden beide am Freitag (25. April 2025) durch die Fachdienststelle für Rauschgiftkriminalität beim Amtsgericht Saarbrücken vorgeführt und nach richterlichem Beschluss der JVA Saarbrücken zugeführt.

