Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diebstahl von PKW-Reifen

Montabaur (ots)

In der Nacht von Mittwoch, 02.10.2024 auf Donnerstag, 03.10.2024 kam es im Bereich eines öffentlichen Parkplatzes in der Bahnhofstraße in 56410 Montabaur zu einem Diebstahl von 4 PKW-Reifen samt Felgen. Bei den Felgen handelte es sich um original Motorsportfelgen der Marke BMW. Der Diebstahl ereignete sich vermutlich in der Zeit von 23 bis 6 Uhr und blieb bis zur Mittagszeit unbemerkt. Da der Parkplatz unmittelbar an der Bahnhofstraße liegt, sucht die Polizei nun nach Zeugen der Tat, die im Tatzeitraum evtl. sachdienliche Beobachtungen machen konnten. Sie werden gebeten sich unter 02602/9226-0 bei der Polizeiinspektion Montabaur zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell