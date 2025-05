POL-SL: Geschwindigkeitskontrollen im Saarland / Ankündigung der Kontrollörtlichkeiten und -zeiten 21. KW 2025

Saarbrücken (ots) - Im Rahmen einer Kontrolle der Waffenverbotszone durch die Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt am Donnerstag (24. April 2025) wurden zwei Männer einer Personenkontrolle unterzogen. Diese führten Cannabis im zweistelligen Grammbereich mit sich. Sie sitzen nun in der JVA Saarbrücken ein. Die Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt führte am vergangenen Donnerstag zwischen 13:30 Uhr und 17:00 Uhr mit ...

mehr