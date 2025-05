Landespolizeidirektion Saarland

POL-SL: Drogen und Medikamente im Visier der Verkehrspolizei

Öffentlichkeitswirksame Schwerpunktkontrolle in den Ortslagen Schiffweiler, Elversberg, St. Ingbert und Dudweiler

Saarbrücken (ots)

Am 09. und 10. Mai 2025 führten Einsatzkräfte der saarländischen Vollzugspolizei unter Federführung der Verkehrspolizei in den Abend- und Nachtstunden umfangreiche Verkehrskontrollen an mehreren Örtlichkeiten im Saarland durch.

Bei den zwischen 18:00 Uhr und 01:00 Uhr durchgeführten stationären Kontrollen wurden knapp 200 Fahrzeuge angehalten und einer Kontrolle unterzogen.

Die stationären Kontrollstellen wurden in den Ortslagen Schiffweiler, Elversberg, St. Ingbert und Dudweiler eingerichtet.

Dabei stellten die Beamtinnen und Beamten eine Vielzahl an Verstößen fest. Unter anderem wurden neun Fahrten unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln oder Alkohol sowie mehrere Verstöße gegen das Fahrerlaubnisrecht geahndet.

In diesem Zusammenhang stellten die Einsatzkräfte fünf Führerscheine sicher und untersagten in zwölf Fällen die Weiterfahrt. Darüber hinaus wurden neun Blutentnahmen angeordnet.

Ein 52-Jähriger Fahrzeugführer aus St. Ingbert versuchte sich der Kontrolle zu entziehen und verursachte beim Rangieren einen Sachschaden an einem geparkten Motorrad. Der Fahrer stand unter dem Einfluss von Alkohol und Cannabis.

Die Kontrollen fanden unter fachlicher Begleitung von Vertreterinnen und Vertretern der Justiz sowie der Rechtsmedizin der Uni Homburg statt.

Original-Content von: Landespolizeidirektion Saarland, übermittelt durch news aktuell