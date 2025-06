Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Vorwurf des besonders schweren Falls des Diebstahls: 36-Jähriger in Untersuchungshaft

Offenbach (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach - und des Polizeipräsidiums Südosthessen

(lei) Wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls haben Polizeibeamte am Wochenende einen 36 Jahre alten Mann festgenommen.

Der Tatverdächtige, der ohne festen Wohnsitz ist, soll nach bisher vorliegenden Erkenntnissen am Freitagabend in den Keller eines Mehrfamilienhauses im Hessenring eingedrungen sein und dort mehrere Kellerabteile aufgebrochen haben. Aus den Verschlägen soll er diverse Gegenstände zusammengeräumt und diese zum Wegschaffen bereitgestellt haben. Hierbei sei er jedoch von einem Zeugen angesprochen worden. Sodann habe der Beschuldigte mit einem Teil der Beute, den er in einer mitgebrachten Tüte verstaut habe, das Objekt verlassen.

Als weitere, auf die Situation aufmerksam gewordene Zeugen hinzugekommen seien, sei der Beschuldigte weggerannt. Nacheilende Zeugen haben ihm die Tüte abnehmen können. Die Identität des Beschuldigten konnte kurz darauf ermittelt werden. In der Nacht zu Sonntag stellte eine Polizeistreife den Beschuldigten um kurz nach Mitternacht in der Marienstraße fest, wo er schließlich festgenommen wurde.

Am Sonntag wurde er auf Antrag der Staatsanwaltschaft einer Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht Offenbach vorgeführt. Diese ordnete die Untersuchungshaft gegen den 36-Jährigen an. Der Beschuldigte wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

