POL-OS: Osnabrück: Polizeiliches Fazit zur Maiwoche 2025

Osnabrück (ots) - Am Freitagabend durchsuchte die Polizei Osnabrück zwei Objekte im Stadtgebiet Osnabrück und in Georgsmarienhütte im Zusammenhang mit dem Verdacht des illegalen Glücksspiels. Hintergrund war ein eingegangener Hinweis bei der Stadt Osnabrück sowie vorangegangene polizeiliche Erkenntnisse. In ...

mehr