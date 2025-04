Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Tierrettung aus der Unstrut - ein Rind auf Abwegen

Etzleben (ots)

Ein Bürger stellte am Dienstag zur Mittgaszeit, nahe des Unstrut-Radwanderwegs, bei Etzleben im Kyffhäuserkreis eine Kuh in der Unstrut fest. Das Tier war auf noch ungeklärte Art und Weise an das Fließgewässer herangetreten und im Uferbereich eingesunken. Durch Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser konnte der Tierhalter ausfindig gemacht werden und das Rind bis zu dessen Eintreffen beruhigt werden, sodass es nicht weiter in der Unstrut einsank. Erste Rettungsversuche scheiterten, sodass zur Stunde weitere Maßnahmen mit der Feuerwehr geprüft werden, um das Tier aus der misslichen Lage zu befreien.

