Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Hellern: Falsche Polizisten erbeuten Bargeld und Schmuck - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ereignete sich an der Feldbreede ein Betrug zum Nachteil einer 89-jährigen Osnabrückerin. Die Dame erhielt gegen 23:15 Uhr einen Anruf von einem angeblichen Polizisten. Dieser gaukelte der Seniorin vor, dass ihre Tochter einen Unfall verursacht habe und nun eine Kaution hinterlegt werden müsse. Auf Anweisung des falschen Polizeibeamten packte die 89-Jährige daraufhin sämtliches Bargeld und Schmuck in einen Beutel und übergab diesen gegen 00:30 Uhr einer unbekannten Frau. Die Übergabe erfolgte auf der Straße vor dem Wohnhaus der Osnabrückerin. Anschließend flüchtete die Unbekannte fußläufig.

Nach der Übergabe schöpfte die Geschädigte Verdacht, sodass Angehörige die Polizei verständigten.

Die unbekannte Abholerin soll zwischen 35 bis 40 Jahre alt und ca. 175cm groß gewesen sein.

Wem sind in der Nacht zu Mittwoch im Bereich der Feldbreede oder in den umliegenden Straßen verdächtige Personen oder Fahrzeuge mit auswärtigen Kennzeichen aufgefallen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnte? Hinweise nimmt die Polizei unter 0541/327-3303 (tagsüber)oder unter -2215 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell