Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Küchenbrand in Dachgeschosswohnung - Haus vorsorglich evakuiert

Osnabrück (ots)

Am späten Donnerstagabend kam es in der Liebigstraße zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei. Gegen 22:50 Uhr war in der Küche einer Dachgeschosswohnung eines Mehrparteienhauses an der Ecke zur Hackländerstraße ein Feuer ausgebrochen.

Nach ersten Erkenntnissen geriet vermutlich beim Frittieren überhitztes Fett in Brand. Der Bewohner unternahm zunächst eigene Löschversuche, flüchtete dann jedoch gemeinsam mit seiner Ehefrau und dem dreijährigen Sohn ins Freie. Alle drei blieben unverletzt.

Die Berufsfeuerwehr evakuierte das gesamte Haus vorsorglich und konnte den Brand zügig unter Kontrolle bringen. Für die Löscharbeiten mussten die Einsatzkräfte jedoch Teile der Decke zum Dachboden öffnen. Die Küche wurde durch das Feuer vollständig zerstört, die Wohnung ist aufgrund der Rauchentwicklung und der Schäden derzeit nicht bewohnbar. Sie wurde durch die Polizei beschlagnahmt.

Die übrigen Bewohner konnten nach Abschluss der Maßnahmen in ihre Wohnungen zurückkehren. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell